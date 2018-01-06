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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:17

  lubarec написав:
  Hack-Stock написав:Получил карту на замену старой визе, выдали именную с пейпасом бесплатно, сказали пользоваться старой визой, пока не придёт смс с паролем от новой карты, уже 2 дня не приходит :roll:

Platinum Mastercard дали!Вот как Конкорд может.

О как. Мне только обычную бесконтактную дали. Ну и да ладно.... :)
anikola13
 
Повідомлень: 292
З нами з: 08.02.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:30

  anikola13 написав:
  lubarec написав:
  Hack-Stock написав:Получил карту на замену старой визе, выдали именную с пейпасом бесплатно, сказали пользоваться старой визой, пока не придёт смс с паролем от новой карты, уже 2 дня не приходит :roll:

Platinum Mastercard дали!Вот как Конкорд может.

О как. Мне только обычную бесконтактную дали. Ну и да ладно.... :)

Обычная была у меня,а теперь "необычная"
lubarec
 
Повідомлень: 164
З нами з: 21.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:10

lubarec Вы только карточный клиент, или депозиты тоже есть?
Customer
 
Повідомлень: 257
З нами з: 23.10.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 16:33

  lubarec написав:Обычная была у меня,а теперь "необычная"

Т.е. у вас была обычная мгновенная магнитка виза, а выдали мастер платинум? И депо не было?
la9
 
Повідомлень: 883
З нами з: 02.07.09
Подякував: 157 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 17:57

la9 Депо было чуть раньше.Дали взамен доходной MasterCard Pay Pass.Неожиданно для меня,но приятно.
lubarec
 
Повідомлень: 164
З нами з: 21.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 07:35

  lubarec написав:la9 Депо было чуть раньше.Дали взамен доходной MasterCard Pay Pass.Неожиданно для меня,но приятно.

А в связи с чем меняли карту?
Я думал, это в рамках миграции с Визы на Мастер...
la9
 
Повідомлень: 883
З нами з: 02.07.09
Подякував: 157 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 08:52

Re: Конкорд

Конкорд просто сам поменял.
lubarec
 
Повідомлень: 164
З нами з: 21.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 09:00

  lubarec написав:Конкорд просто сам поменял.

молодец банк!
мне, когда осенью у них была компрометация карт, банк перевыпустил за свой счет, но такую же как была и с первоначальным сроком действия :(
la9
 
Повідомлень: 883
З нами з: 02.07.09
Подякував: 157 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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  #<1 ... 145146147148
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