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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 21:48
Чтобы за одно посещение отделения с банком начать работать можно в отделении оформить безымянную карту или тут только именные, и если только именные, то можно ли воспользоваться на сайте предложением Оформіть картку "Дохідна" сьогодні!
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:56
Вполне можно открыть неименную, мгновенную.
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mustbe
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:38
Как пополнить карту по номеру счета (пластик еще не получил)? Только по реквизитам? Где их найти? Это бесплатно?
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tano
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:51
tano написав:
Как пополнить карту по номеру счета (пластик еще не получил)? Только по реквизитам? Где их найти? Это бесплатно?
А зачем, счет активен, с ним мона работать без карты?
Реквизиты дают в отд.-- обычно это счет 2625ххх, ФИО, ИНН
Комис за зачисление зависит от тарифа карты: доходная - 0.5%, доходная голд, дебетная и кредитка - нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:07
clientage написав: tano написав:
Как пополнить карту по номеру счета (пластик еще не получил)? Только по реквизитам? Где их найти? Это бесплатно?
А зачем, счет активен, с ним мона работать без карты?
Реквизиты дают в отд.-- обычно это счет 2625ххх, ФИО, ИНН
Комис за зачисление зависит от тарифа карты: доходная - 0.5%, доходная голд, дебетная и кредитка - нашару.
Счет активный. Я c него депозит открывал. В отделении спросил можно ли пополнить через терминалы, сказали - можно через Ibox и Приват. Но оказалось что там только по номеру карты.
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tano
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:22
tano написав: clientage написав: tano написав:
Как пополнить карту по номеру счета (пластик еще не получил)? Только по реквизитам? Где их найти? Это бесплатно?
А зачем, счет активен, с ним мона работать без карты?
Реквизиты дают в отд.-- обычно это счет 2625ххх, ФИО, ИНН
Комис за зачисление зависит от тарифа карты: доходная - 0.5%, доходная голд, дебетная и кредитка - нашару.
Счет активный. Я c него депозит открывал. В отделении спросил можно ли пополнить через терминалы, сказали - можно через Ibox и Приват. Но оказалось что там только по номеру карты.
Ото как сказали про айБокс, то так и счет активен. Вам через кассу закинули депо и привязали возврат тела к счету. Теперь ждите карту и активируйте её при получении.
Нее, ну я бы попробовал для начала загнать 10грн СЭПом на 2625. А дальше шо? Через Икону дальше пошлёте?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:12
clientage В выписке по карте в Icon25 две операции: 1.Поповнення основного рахунку через касу 2.Надходження грошових коштів на депозитний рахунок. А дальше пусть полежат пока под % до необходимости. Карту открыли MC GOLD.
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tano
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