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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:48

Re: Конкорд

Чтобы за одно посещение отделения с банком начать работать можно в отделении оформить безымянную карту или тут только именные, и если только именные, то можно ли воспользоваться на сайте предложением Оформіть картку "Дохідна" сьогодні!
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:56

Вполне можно открыть неименную, мгновенную.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:38

Как пополнить карту по номеру счета (пластик еще не получил)? Только по реквизитам? Где их найти? Это бесплатно?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:51

  tano написав:Как пополнить карту по номеру счета (пластик еще не получил)? Только по реквизитам? Где их найти? Это бесплатно?

А зачем, счет активен, с ним мона работать без карты?
Реквизиты дают в отд.-- обычно это счет 2625ххх, ФИО, ИНН
Комис за зачисление зависит от тарифа карты: доходная - 0.5%, доходная голд, дебетная и кредитка - нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:07

  clientage написав:
  tano написав:Как пополнить карту по номеру счета (пластик еще не получил)? Только по реквизитам? Где их найти? Это бесплатно?

А зачем, счет активен, с ним мона работать без карты?
Реквизиты дают в отд.-- обычно это счет 2625ххх, ФИО, ИНН
Комис за зачисление зависит от тарифа карты: доходная - 0.5%, доходная голд, дебетная и кредитка - нашару.

Счет активный. Я c него депозит открывал. В отделении спросил можно ли пополнить через терминалы, сказали - можно через Ibox и Приват. Но оказалось что там только по номеру карты.
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:22

  tano написав:
  clientage написав:
  tano написав:Как пополнить карту по номеру счета (пластик еще не получил)? Только по реквизитам? Где их найти? Это бесплатно?

А зачем, счет активен, с ним мона работать без карты?
Реквизиты дают в отд.-- обычно это счет 2625ххх, ФИО, ИНН
Комис за зачисление зависит от тарифа карты: доходная - 0.5%, доходная голд, дебетная и кредитка - нашару.

Счет активный. Я c него депозит открывал. В отделении спросил можно ли пополнить через терминалы, сказали - можно через Ibox и Приват. Но оказалось что там только по номеру карты.

Ото как сказали про айБокс, то так и счет активен. Вам через кассу закинули депо и привязали возврат тела к счету. Теперь ждите карту и активируйте её при получении.
Нее, ну я бы попробовал для начала загнать 10грн СЭПом на 2625. А дальше шо? Через Икону дальше пошлёте? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:12

clientage В выписке по карте в Icon25 две операции: 1.Поповнення основного рахунку через касу 2.Надходження грошових коштів на депозитний рахунок. А дальше пусть полежат пока под % до необходимости. Карту открыли MC GOLD.
tano
 
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  #<1 ... 148149150151
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