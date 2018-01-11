Andrew75
Нет - непонятно. В новости был была также речь и о терминалах.
Насчёт П24 - нет вообще такого пункта или появилась комиссия?
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:45
Andrew75
Нет - непонятно. В новости был была также речь и о терминалах.
Насчёт П24 - нет вообще такого пункта или появилась комиссия?
Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:47
Vorlon Уже исправил своё сообщение.
Сегодня не давало делать платёж с Приват24 на Конкорд, выдавало ошибку счета. Но уже всё наладилось, проверил.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:55
Re: Конкорд
Открывал депозит Накопичувальный на год, открылся Депозит Класичний+6 мес. Появился в системе, позвонил на горячку - сказали, что я ошибся. Но мне повезло - заявку забраковали. Открываю еще одну, снимаю все на видео....
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:58
Re: Конкорд
Якщо проводити поповнення депозиту в останній робочий день тижня, кошти будуть зараховані на рахунок в перший робочий день.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:02
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