RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:45

Andrew75
Нет - непонятно. В новости был была также речь и о терминалах.

Насчёт П24 - нет вообще такого пункта или появилась комиссия?
Vorlon
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:47

Vorlon Уже исправил своё сообщение.
Сегодня не давало делать платёж с Приват24 на Конкорд, выдавало ошибку счета. Но уже всё наладилось, проверил.
Andrew75
 
Повідомлень: 595
З нами з: 30.09.15
Подякував: 83 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:55

Re: Конкорд

Открывал депозит Накопичувальный на год, открылся Депозит Класичний+6 мес. Появился в системе, позвонил на горячку - сказали, что я ошибся. Но мне повезло - заявку забраковали. Открываю еще одну, снимаю все на видео....
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 750
З нами з: 04.09.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:58

Re: Конкорд

Якщо проводити поповнення депозиту в останній робочий день тижня, кошти будуть зараховані на рахунок в перший робочий день.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 750
З нами з: 04.09.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:02

  Інкогніто написав:Якщо проводити поповнення депозиту в останній робочий день тижня, кошти будуть зараховані на рахунок в перший робочий день.

Это собственный опыт?
Vorlon
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:42

Народ, так с Привата на Доходную пайпасс (не голд) - без комиссии на стороне Конкорда?
la9
 
Повідомлень: 892
З нами з: 02.07.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 19:33

Re: Конкорд

Народ, так с Привата на Доходную пайпасс (не голд) - без комиссии на стороне Конкорда?
Не знаю, как на пейпасс, а на простую рабоче-крестьянскую без комиссии.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 894
З нами з: 30.08.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:09

Re: Конкорд

  la9 написав:Народ, так с Привата на Доходную пайпасс (не голд) - без комиссии на стороне Конкорда?


С "универсалки" Привата отправил 30 грн. на "доходную MC Pay Pass". Спустя 20 минут пришла смс-ка о зачислении. Проверил - комиссии нет ни в Конкорде, ни в Привате.
SergR
 
Повідомлень: 162
З нами з: 03.03.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 149150151152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14610)
13.01.2018 02:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.