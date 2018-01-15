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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 09:35

  sens написав:
  SergR написав:
  la9 написав:Народ, так с Привата на Доходную пайпасс (не голд) - без комиссии на стороне Конкорда?


С "универсалки" Привата отправил 30 грн. на "доходную MC Pay Pass". Спустя 20 минут пришла смс-ка о зачислении. Проверил - комиссии нет ни в Конкорде, ни в Привате.

Обращение ко всем владельцам карт конкорд и приват - напишите 10000 сообщений в теме , позвонить и пожаловаться на 3700 и тогда может быть появиться комиссия у одного или обоих !!!

Да ладно... Обе стороны хорошо осознавали экономические последствия такого шага и рассчитывали на широкую осведомленность о такой услуге, учитывая кол-во клиентов привата... Поэтому, если и прикроют, точно не от того, что народ обсуждает тут на форуме и активно пользуется.
Такое опасение логично для пикирующей дельты, фиников и Ко, когда народ изголялся как мог, что только не придумывали, чтобы вывести свои кровные :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:53

Re: Конкорд

Vorlon написав:
  Інкогніто написав:Якщо проводити поповнення депозиту в останній робочий день тижня, кошти будуть зараховані на рахунок в перший робочий день.

Это собственный опыт?
Горячка через Viber написала
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:57

  Інкогніто написав:
Vorlon написав:
  Інкогніто написав:Якщо проводити поповнення депозиту в останній робочий день тижня, кошти будуть зараховані на рахунок в перший робочий день.

Это собственный опыт?
Горячка через Viber написала

а НБУ знает об этом произволе? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:58

Re: Конкорд

Інкогніто написав:Открывал депозит Накопичувальный на год, открылся Депозит Класичний+6 мес. Появился в системе, позвонил на горячку - сказали, что я ошибся. Но мне повезло - заявку забраковали. Открываю еще одну, снимаю все на видео....
Видео не понадобилось. Депозит снова не открыли. Заявку забраковали, сказали, что ну очень новый клиент - в 9 утра завели. Почитал ответ горячки через Viber, что в выходной день не открываются депозиты, решил до понедельника отложить.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 11:08

Re: Конкорд

del
Востаннє редагувалось mustbe в Пон 15 січ, 2018 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 11:43

  clientage написав:
  Інкогніто написав:
Vorlon написав:Якщо проводити поповнення депозиту в останній робочий день тижня, кошти будуть зараховані на рахунок в перший робочий день.
Это собственный опыт?
Горячка через Viber написала

а НБУ знает об этом произволе? :mrgreen:


Позвонил в НБУ, сказали, что лично мне засчитают день за два. :roll:
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 11:44

Re: icon25

Депозит через icon25 можно открыть? С пятницу заявку бракуют.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 11:50

  Інкогніто написав:Депозит через icon25 можно открыть? С пятницу заявку бракуют.


Открыл в пятницу без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:41

  kulikrom написав:А вот в мыло каллцентр адекватно реагирует. Вот примеры:
1. свои никнэймы -
Ориентировочное время реализации возможности «наименования» шаблонов по желанию клиента в интернет банкинге – 01.07.2017.

Уже 15.01.2018, а обещанную возможность так и не реализовали...
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:47

Re: Конкорд

Какие-то совершенно фантастические условия для ИТ ФОПов.
Для знатоков отчетностей\владельцев банка\продуктов
- какие перспективы в пределах года?
- какие отзывы о работе единственного отделения в Киеве?
Заранее дякую.
curiousobro
 
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