la9 написав:Народ, так с Привата на Доходную пайпасс (не голд) - без комиссии на стороне Конкорда?
С "универсалки" Привата отправил 30 грн. на "доходную MC Pay Pass". Спустя 20 минут пришла смс-ка о зачислении. Проверил - комиссии нет ни в Конкорде, ни в Привате.
Обращение ко всем владельцам карт конкорд и приват - напишите 10000 сообщений в теме , позвонить и пожаловаться на 3700 и тогда может быть появиться комиссия у одного или обоих !!!
Да ладно... Обе стороны хорошо осознавали экономические последствия такого шага и рассчитывали на широкую осведомленность о такой услуге, учитывая кол-во клиентов привата... Поэтому, если и прикроют, точно не от того, что народ обсуждает тут на форуме и активно пользуется. Такое опасение логично для пикирующей дельты, фиников и Ко, когда народ изголялся как мог, что только не придумывали, чтобы вывести свои кровные
Інкогніто написав:Открывал депозит Накопичувальный на год, открылся Депозит Класичний+6 мес. Появился в системе, позвонил на горячку - сказали, что я ошибся. Но мне повезло - заявку забраковали. Открываю еще одну, снимаю все на видео....
Видео не понадобилось. Депозит снова не открыли. Заявку забраковали, сказали, что ну очень новый клиент - в 9 утра завели. Почитал ответ горячки через Viber, что в выходной день не открываются депозиты, решил до понедельника отложить.
Какие-то совершенно фантастические условия для ИТ ФОПов. Для знатоков отчетностей\владельцев банка\продуктов - какие перспективы в пределах года? - какие отзывы о работе единственного отделения в Киеве? Заранее дякую.