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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:18
А в чем именно фантастика для ФОПов ?
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mustbe
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Додано: Вів 16 січ, 2018 11:12
mustbe написав:
А в чем именно фантастика для ФОПов ?
Все по 0 разве не фантастика? (0 условно, там счет идет на десятку гривен сумарно месяц)
Вспоминается сказка про бесплатный сыр.
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curiousobro
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Додано: Вів 16 січ, 2018 11:59
Aps написав: Інкогніто написав:
Депозит через icon25 можно открыть? С пятницу заявку бракуют.
Открыл в пятницу без проблем.
Поехал в отделении, в отделении уже получилось онлайн открыть, но перед этим ставки понизили.
Сейчас смотрю - опять ставки, какие были вчера утром.
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Інкогніто
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Додано: Сер 17 січ, 2018 15:56
Кто пробовал р2р на карты других банков с дебетки? Комиссию Конкорд берет?
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allaliu
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:01
allaliu
Конечно! Согласно тарифов, которые вы не читали
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Vorlon
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:05
Vorlon написав:allaliu
Конечно! Согласно тарифов, которые вы не читали
Який пункт тарифів?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:05
Vorlon написав:allaliu
Конечно! Согласно тарифов, которые вы не читали
Який пункт тарифів?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:17
Vorlon
, читала бегло
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allaliu
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:33
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав:allaliu
Конечно! Согласно тарифов, которые вы не читали
Який пункт тарифів?
Сеп бесплатно
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Інкогніто
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:44
allaliu
Подсказка: в тарифах этого нет, поэтому бесплатно
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Vorlon
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