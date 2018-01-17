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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:18

А в чем именно фантастика для ФОПов ?
mustbe
 
Повідомлень: 68
З нами з: 27.12.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:12

  mustbe написав:А в чем именно фантастика для ФОПов ?

Все по 0 разве не фантастика? (0 условно, там счет идет на десятку гривен сумарно месяц)

Вспоминается сказка про бесплатный сыр.
curiousobro
 
Повідомлень: 644
З нами з: 21.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:59

  Aps написав:
  Інкогніто написав:Депозит через icon25 можно открыть? С пятницу заявку бракуют.


Открыл в пятницу без проблем.


Поехал в отделении, в отделении уже получилось онлайн открыть, но перед этим ставки понизили.

Сейчас смотрю - опять ставки, какие были вчера утром.
Інкогніто
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Повідомлень: 771
З нами з: 04.09.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:56

Re: Конкорд

Кто пробовал р2р на карты других банков с дебетки? Комиссию Конкорд берет?
allaliu
 
Повідомлень: 63
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:01

allaliu
Конечно! Согласно тарифов, которые вы не читали ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 5198
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Подякували: 548 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:05

  Vorlon написав:allaliu
Конечно! Согласно тарифов, которые вы не читали ;)

Який пункт тарифів?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23800
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Подякували: 1229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:05

  Vorlon написав:allaliu
Конечно! Согласно тарифов, которые вы не читали ;)

Який пункт тарифів?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23800
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:17

Vorlon, читала бегло :oops:
allaliu
 
Повідомлень: 63
З нами з: 04.04.17
Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:33

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:allaliu
Конечно! Согласно тарифов, которые вы не читали ;)

Який пункт тарифів?
Сеп бесплатно
Інкогніто
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Повідомлень: 771
З нами з: 04.09.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:44

allaliu
Подсказка: в тарифах этого нет, поэтому бесплатно :)
Vorlon
 
Повідомлень: 5198
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 548 раз.
 
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  #<1 ... 151152153154
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