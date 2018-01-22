Додано: Пон 22 січ, 2018 19:58

Кащей написав: Не спешите ее хоронить.

Глянул действующие тарифы по Доходной https://concord.ua/uploads/redactor/598827c01952e.pdf

Там злополучный пункт 9.4 изложен в той же редакции, что и в новых тарифах. То есть, перемен вообще не вижу, кроме как входящий безнал теперь облагается не 0,5%-ной мздой, а 1%-ной с минимумом 5 грн. Что в общем-то одночленственно. Не спешите ее хоронить.Глянул действующие тарифы по ДоходнойТам злополучный пункт 9.4 изложен в той же редакции, что и в новых тарифах. То есть, перемен вообще не вижу, кроме как входящий безнал теперь облагается не 0,5%-ной мздой, а 1%-ной с минимумом 5 грн. Что в общем-то одночленственно.

Как я понимаю, п. 9.4 касается перевода бумажной платежкой через менагера в отделении. Для иконы действуети п. 7.2, который также немного изменился (комис за пополнение через менагера со своих счетов), но всё равно через ИБ - бесплатный сэп и бесплатное пополнение со своих счетов.И очень странные изменения п.п. 8.3 и 8.4 - убрали из карт МК, т.е. просто исключили МастерКард из карт, по которым можно снимать нал в банкоматах, размер комиссии за снятие установлен только для Визы. Это банка "прячет" шаровый обнал, или вообще закрывает МК для снятия, или вводит мзду за снятие, но почему-то скромничает об этом в тарифах, что само по себе безобразие