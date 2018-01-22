RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:16

Re: Конкорд

  Кащей написав:Не уловил, в чем перемены по Доходной? Вход безналом и так был платный.
Хотя, вот смотрю, "Переказ коштів: на інші рахунки 1% min 5 грн."
Если это и ИБ касается, тогда плохо.

Да, похоже что для бесплатного СЭП-а прийдется искать другой банк...
tmp01
 
Повідомлень: 723
З нами з: 14.03.12
Подякував: 97 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:25

  tmp01 написав:
  Кащей написав:Не уловил, в чем перемены по Доходной? Вход безналом и так был платный.
Хотя, вот смотрю, "Переказ коштів: на інші рахунки 1% min 5 грн."
Если это и ИБ касается, тогда плохо.

Да, похоже что для бесплатного СЭП-а прийдется искать другой банк...

так даже депо низзя теперь удаленно открыть с новых средств,
нуна заплатить -1% с б/н. Они надеятся, шо в единственное отд. у Киёве будет очередь стоять от Оперного с наличкой? :lol: :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23136
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1893 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:27

clientage
Терминалы боитесь купюрами кормить? Хотя я депозиты здесь уже не открываю - не интересно...
Vorlon
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:32

  Vorlon написав:clientage
Терминалы боитесь купюрами кормить? Хотя я депозиты здесь уже не открываю - не интересно...

так у меня нема купюр, есть тока записи в реестрах на картах
та я по б/н привык переводить гроши
зачем мне связываться с наличкой, пачкать руки, бояться темных подворотен, терять купюры на ветру :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23136
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1893 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:59

Да уж, зря они так ухудшили условия.
Это конечно, не ввод ежемесячной абонки, но значительную часть клиентов напрягут и отпугнут :(
А они не в том состоянии, чтобы так разбрасываться клиентами...
tmp01
 
Повідомлень: 723
З нами з: 14.03.12
Подякував: 97 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:13

Re: Конкорд

Не спешите ее хоронить.
Глянул действующие тарифы по Доходной https://concord.ua/uploads/redactor/598827c01952e.pdf
Там злополучный пункт 9.4 изложен в той же редакции, что и в новых тарифах. То есть, перемен вообще не вижу, кроме как входящий безнал теперь облагается не 0,5%-ной мздой, а 1%-ной с минимумом 5 грн. Что в общем-то одночленственно.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 30.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:58

  Кащей написав:Не спешите ее хоронить.
Глянул действующие тарифы по Доходной https://concord.ua/uploads/redactor/598827c01952e.pdf
Там злополучный пункт 9.4 изложен в той же редакции, что и в новых тарифах. То есть, перемен вообще не вижу, кроме как входящий безнал теперь облагается не 0,5%-ной мздой, а 1%-ной с минимумом 5 грн. Что в общем-то одночленственно.

Как я понимаю, п. 9.4 касается перевода бумажной платежкой через менагера в отделении. Для иконы действует https://icon25.ua/tarifs.php и п. 7.2, который также немного изменился (комис за пополнение через менагера со своих счетов), но всё равно через ИБ - бесплатный сэп и бесплатное пополнение со своих счетов.

И очень странные изменения п.п. 8.3 и 8.4 - убрали из карт МК, т.е. просто исключили МастерКард из карт, по которым можно снимать нал в банкоматах :mrgreen: , размер комиссии за снятие установлен только для Визы. Это банка "прячет" шаровый обнал, или вообще закрывает МК для снятия, или вводит мзду за снятие, но почему-то скромничает об этом в тарифах, что само по себе безобразие :?: :shock:
la9
 
Повідомлень: 900
З нами з: 02.07.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:59

  clientage написав:
  tmp01 написав:
  Кащей написав:Не уловил, в чем перемены по Доходной? Вход безналом и так был платный.
Хотя, вот смотрю, "Переказ коштів: на інші рахунки 1% min 5 грн."
Если это и ИБ касается, тогда плохо.

Да, похоже что для бесплатного СЭП-а прийдется искать другой банк...

так даже депо низзя теперь удаленно открыть с новых средств,
нуна заплатить -1% с б/н. Они надеятся, шо в единственное отд. у Киёве будет очередь стоять от Оперного с наличкой? :lol: :evil:

А через бегемота?
la9
 
Повідомлень: 900
З нами з: 02.07.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:08

Re: Конкорд

  la9 написав:А через бегемота?

депо открыть на 50..100К? Да бегемот лопнет от... неожиданности :)
Нее, столбики еще попопопополняю напрямую до середины весны и адью
Пимпочки для шаблонов на внешку, которые уже раз 5 обещали сделать, так и не замастырили, мож оно и к лучшему :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23136
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1893 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 153154155156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Adsense [Bot], Koticoff, PUnder, sd_lg, ukrseminar, v57, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (1559)
22.01.2018 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.