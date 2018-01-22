Да, похоже что для бесплатного СЭП-а прийдется искать другой банк...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:16
Re: Конкорд
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:25
так даже депо низзя теперь удаленно открыть с новых средств,
нуна заплатить -1% с б/н. Они надеятся, шо в единственное отд. у Киёве будет очередь стоять от Оперного с наличкой?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:27
clientage
Терминалы боитесь купюрами кормить? Хотя я депозиты здесь уже не открываю - не интересно...
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:32
так у меня нема купюр, есть тока записи в реестрах на картах
та я по б/н привык переводить гроши
зачем мне связываться с наличкой, пачкать руки, бояться темных подворотен, терять купюры на ветру
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:59
Да уж, зря они так ухудшили условия.
Это конечно, не ввод ежемесячной абонки, но значительную часть клиентов напрягут и отпугнут
А они не в том состоянии, чтобы так разбрасываться клиентами...
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:13
Re: Конкорд
Не спешите ее хоронить.
Глянул действующие тарифы по Доходной
Там злополучный пункт 9.4 изложен в той же редакции, что и в новых тарифах. То есть, перемен вообще не вижу, кроме как входящий безнал теперь облагается не 0,5%-ной мздой, а 1%-ной с минимумом 5 грн. Что в общем-то одночленственно.
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:58
Как я понимаю, п. 9.4 касается перевода бумажной платежкой через менагера в отделении. Для иконы действует
И очень странные изменения п.п. 8.3 и 8.4 - убрали из карт МК, т.е. просто исключили МастерКард из карт, по которым можно снимать нал в банкоматах , размер комиссии за снятие установлен только для Визы. Это банка "прячет" шаровый обнал, или вообще закрывает МК для снятия, или вводит мзду за снятие, но почему-то скромничает об этом в тарифах, что само по себе безобразие
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:59
А через бегемота?
Додано: Пон 22 січ, 2018 20:08
Re: Конкорд
депо открыть на 50..100К? Да бегемот лопнет от... неожиданности
Нее, столбики еще попопопополняю напрямую до середины весны и адью
Пимпочки для шаблонов на внешку, которые уже раз 5 обещали сделать, так и не замастырили, мож оно и к лучшему
... делайте хоть что-нибудь!
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