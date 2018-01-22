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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.3 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:44

Re: Конкорд

Конкорд вже ввів 3дсекьюр? Як робити платежі з попередньою авторизацією?
Кочевник
 
Повідомлень: 219
З нами з: 16.02.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:49

Кочевник
Обещали в марте...
Vorlon
 
Повідомлень: 5224
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 551 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:12

Re: Конкорд

Тобто - спочатку зламаємо, а чи зробимо,...
Кочевник
 
Повідомлень: 219
З нами з: 16.02.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 03:41

Кочевник ..В ТАРИФАХ ЖЕ написано - СМС на 1грн -буде надходити )
-VICTOR-
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Повідомлень: 6517
З нами з: 15.08.12
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 06:59

  -VICTOR- написав:Кочевник ..В ТАРИФАХ ЖЕ написано - СМС на 1грн -буде надходити )
лукап код для р2р перевода будут доступны
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10447
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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  #<1 ... 154155156157
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