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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2018 21:44
Конкорд вже ввів 3дсекьюр? Як робити платежі з попередньою авторизацією?
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Кочевник
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Додано: Пон 22 січ, 2018 21:49
Кочевник
Обещали в марте...
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Додано: Пон 22 січ, 2018 22:12
Тобто - спочатку зламаємо, а чи зробимо,...
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Додано: Вів 23 січ, 2018 03:41
Кочевник ..В ТАРИФАХ ЖЕ написано - СМС на 1грн -буде надходити )
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-VICTOR-
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Додано: Вів 23 січ, 2018 06:59
-VICTOR- написав:Кочевник
..В ТАРИФАХ ЖЕ написано - СМС на 1грн -буде надходити )
лукап код для р2р перевода будут доступны
никому не верю
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sens
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