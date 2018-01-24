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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 155156157158 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.3 5 19 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 5 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 5% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 21% 4 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 32% 6 Всього голосів : 19 Додано: Сер 24 січ, 2018 21:28 Грйс-мэн написав: Регистрируетесь в банкинге. Не помню сколько времени занимает, по-моему быстро. Регистрируетесь в банкинге. Не помню сколько времени занимает, по-моему быстро.

У всех по разному. Кто-то по два-три часа ждет, пока от горячки придет смс с паролем для регистрации в ИБ. А я, например, вышла из отделения и даже до припаркованной машины не успела дойти, как мне позвонила горячка с паролем.

Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра У всех по разному. Кто-то по два-три часа ждет, пока от горячки придет смс с паролем для регистрации в ИБ. А я, например, вышла из отделения и даже до припаркованной машины не успела дойти, как мне позвонила горячка с паролем.Поэтому,, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка. lubopytnaya

Повідомлень: 3074 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1048 раз. Подякували: 348 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2018 21:37 lubopytnaya написав: Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра

Если за один подход - то поддерживаю совет.

Но можно немного "рассрочить" этот процесс:

1. Подать заявку на минфине заранее, она действительна месяц, прийти можно в течении этого времени

2. Открыть и пополнить счета. Зарегистрироваться в К25

3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25



Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз Если за один подход - то поддерживаю совет.Но можно немного "рассрочить" этот процесс:1. Подать заявку на минфине заранее, она действительна месяц, прийти можно в течении этого времени2. Открыть и пополнить счета. Зарегистрироваться в К253. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз Грйс-мэн Повідомлень: 12 З нами з: 22.01.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2018 22:56 Грйс-мэн написав: lubopytnaya написав: Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра

Если за один подход - то поддерживаю совет.

Но можно немного "рассрочить" этот процесс:

1. Подать заявку на минфине заранее, она действительна месяц, прийти можно в течении этого времени

2. Открыть и пополнить счета. Зарегистрироваться в К25

3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25



Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз Если за один подход - то поддерживаю совет.Но можно немного "рассрочить" этот процесс:1. Подать заявку на минфине заранее, она действительна месяц, прийти можно в течении этого времени2. Открыть и пополнить счета. Зарегистрироваться в К253. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз



Пришел на 9 утра, взял не именную, в течение дня все работало (в обед завел 1 тыс с бени). Через icon пытался открывать депозит, но попал на модернизацию. Пришел на 9 утра, взял не именную, в течение дня все работало (в обед завел 1 тыс с бени). Через icon пытался открывать депозит, но попал на модернизацию. Інкогніто

Повідомлень: 789 З нами з: 04.09.10 Подякував: 92 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2018 23:37 Грйс-мэн написав: Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз

Первый раз бывает лишь один раз в жизни - когда становишься клиентом самого первого своего банка

А так-то все последуюшие банки процедурно не очень-то отличаются друг от друга, так что алгоритм оформления во всех банках плюс/минус одинаковый.

Гораздо больше зависит от того, какой банковский клерк будет Вас оформлять, и как много других клиентов будет в отделении во время Вашего визита



3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25

Ну, конечно, можно и подождать натхнення...

Но не факт, что будут ждать Вашего натхнення ставки по депозиту

Могут, ожидаючи, и вниз поползти Первый раз бывает лишь один раз в жизни - когда становишься клиентом самого первого своего банкаА так-то все последуюшие банки процедурно не очень-то отличаются друг от друга, так что алгоритм оформления во всех банках плюс/минус одинаковый.Гораздо больше зависит от того, какой банковский клерк будет Вас оформлять, и как много других клиентов будет в отделении во время Вашего визитаНу, конечно, можно и подождать натхнення...Но не факт, что будут ждать Вашего натхнення ставки по депозитуМогут, ожидаючи, и вниз поползти СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка. lubopytnaya

Повідомлень: 3074 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1048 раз. Подякували: 348 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 155156157158 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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