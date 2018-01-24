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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.3 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:28

  Грйс-мэн написав:Регистрируетесь в банкинге. Не помню сколько времени занимает, по-моему быстро.

У всех по разному. Кто-то по два-три часа ждет, пока от горячки придет смс с паролем для регистрации в ИБ. А я, например, вышла из отделения и даже до припаркованной машины не успела дойти, как мне позвонила горячка с паролем.
Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра :wink:
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:37

  lubopytnaya написав:Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра

Если за один подход - то поддерживаю совет.
Но можно немного "рассрочить" этот процесс:
1. Подать заявку на минфине заранее, она действительна месяц, прийти можно в течении этого времени
2. Открыть и пополнить счета. Зарегистрироваться в К25
3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25

Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:56

  Грйс-мэн написав:
  lubopytnaya написав:Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра

Если за один подход - то поддерживаю совет.
Но можно немного "рассрочить" этот процесс:
1. Подать заявку на минфине заранее, она действительна месяц, прийти можно в течении этого времени
2. Открыть и пополнить счета. Зарегистрироваться в К25
3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25

Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз


Пришел на 9 утра, взял не именную, в течение дня все работало (в обед завел 1 тыс с бени). Через icon пытался открывать депозит, но попал на модернизацию.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:37

  Грйс-мэн написав:Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз

Первый раз бывает лишь один раз в жизни - когда становишься клиентом самого первого своего банка :D
А так-то все последуюшие банки процедурно не очень-то отличаются друг от друга, так что алгоритм оформления во всех банках плюс/минус одинаковый.
Гораздо больше зависит от того, какой банковский клерк будет Вас оформлять, и как много других клиентов будет в отделении во время Вашего визита :wink:

3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25

Ну, конечно, можно и подождать натхнення...
Но не факт, что будут ждать Вашего натхнення ставки по депозиту :D
Могут, ожидаючи, и вниз поползти 8)
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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  #<1 ... 155156157158
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