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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:28
Грйс-мэн написав:
Регистрируетесь в банкинге. Не помню сколько времени занимает, по-моему быстро.
У всех по разному. Кто-то по два-три часа ждет, пока от горячки придет смс с паролем для регистрации в ИБ. А я, например, вышла из отделения и даже до припаркованной машины не успела дойти, как мне позвонила горячка с паролем.
Поэтому, Flamingo
, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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lubopytnaya
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Додано: Сер 24 січ, 2018 21:37
lubopytnaya написав:
Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра
Если за один подход - то поддерживаю совет.
Но можно немного "рассрочить" этот процесс:
1. Подать заявку на минфине заранее, она действительна месяц, прийти можно в течении этого времени
2. Открыть и пополнить счета. Зарегистрироваться в К25
3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25
Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 24 січ, 2018 22:56
Грйс-мэн написав: lubopytnaya написав:
Поэтому, Flamingo, если Вы хотите уложиться в один день: открыть все нужные продукты в банке, заполнить все анкеты и опросники, внести деньги в кассу и успеть открыть в ИБ депозит в операционное время, то приходите в отделение не позже 11 утра
Если за один подход - то поддерживаю совет.
Но можно немного "рассрочить" этот процесс:
1. Подать заявку на минфине заранее, она действительна месяц, прийти можно в течении этого времени
2. Открыть и пополнить счета. Зарегистрироваться в К25
3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25
Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз
Пришел на 9 утра, взял не именную, в течение дня все работало (в обед завел 1 тыс с бени). Через icon пытался открывать депозит, но попал на модернизацию.
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Інкогніто
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Додано: Сер 24 січ, 2018 23:37
Грйс-мэн написав:
Сам склоняюсь к варианту "за 1 подход", но в некоторых случаях лучше делать поэтапно, особенно если первый раз
Первый раз бывает лишь один раз в жизни - когда становишься клиентом самого первого своего банка
А так-то все последуюшие банки процедурно не очень-то отличаются друг от друга, так что алгоритм оформления во всех банках плюс/минус одинаковый.
Гораздо больше зависит от того, какой банковский клерк будет Вас оформлять, и как много других клиентов будет в отделении во время Вашего визита
3. Когда будет "час та натхнення" оформить депо в К25
Ну, конечно, можно и подождать натхнення...
Но не факт, что будут ждать Вашего натхнення ставки по депозиту
Могут, ожидаючи, и вниз поползти
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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lubopytnaya
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