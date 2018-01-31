скорее ВИРт-е...
ну не блочить же счета
А клиент сам может звякнуть и сказать испуганным голосом, у него карта пропала и кто-то др. без него активировал и нуна срочно её заблокировать и перевыпустить из-за коМпрОмеТАции
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:45
скорее ВИРт-е...
ну не блочить же счета
А клиент сам может звякнуть и сказать испуганным голосом, у него карта пропала и кто-то др. без него активировал и нуна срочно её заблокировать и перевыпустить из-за коМпрОмеТАции
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:43
Vorlon Я карту получил почти месяц назад,а пин не присылают.Горячка отправляет в отделение они этот нюанс решить не могут.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:11
Vorlon Еще к ним не доехал.Ехать в отделение еще раз для того,чтоб прислали пин-бред!
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:04
Звякните просто. именно в отделение. Они поищут свои хомуты
... делайте хоть что-нибудь!
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