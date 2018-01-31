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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.3 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:45

  Aps написав:
  Vorlon написав:Пришла только что СМС с пин-кодом по новой карте. в ИБ VISA исчезла, вместо неё жёлтенькая MasterCard, написано "Активная". Напомню, я в отделение не заходил и карту не получал. За меня выходит и получили и активировали :mrgreen:


VIP обслуживание. :)

скорее ВИРт-е... :P
ну не блочить же счета
А клиент сам может звякнуть и сказать испуганным голосом, у него карта пропала и кто-то др. без него активировал и нуна срочно её заблокировать и перевыпустить из-за коМпрОмеТАции :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:43

Vorlon Я карту получил почти месяц назад,а пин не присылают.Горячка отправляет в отделение они этот нюанс решить не могут.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:53

lubarec
:shock: :shock: :shock:

И что отделение говорит?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:11

Vorlon Еще к ним не доехал.Ехать в отделение еще раз для того,чтоб прислали пин-бред!
lubarec
 
Повідомлень: 173
З нами з: 21.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:04

  lubarec написав:Vorlon Еще к ним не доехал.Ехать в отделение еще раз для того,чтоб прислали пин-бред!

Звякните просто. именно в отделение. Они поищут свои хомуты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 23255
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 2628 раз.
 
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  #<1 ... 157158159160
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