clientage написав:
Да как-то так
https://icon25.ua/tarifs.php
Эту табличку я тоже видел. Так что, оно не суммируется с тарифами карты/счета, а отменяет их?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:13
Эту табличку я тоже видел. Так что, оно не суммируется с тарифами карты/счета, а отменяет их?
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:16
wig
Неужели непонятно, что одни тарифы для перевода в ИБ, другие - без него?
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:17
Да, нивелируют
А вопрос хороший, вот щас не могу вспомнить банку де эти тарифы именно складываются
Да-да, Vorlon, складываются. А еще есть банки де есть тариф карты/счета и тариф для кассы и тариф для ИБ... и все эт тоже складывается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:26
Так, получается, годный банк. Можно держать для СЕПов вместо испортившегося... испортившейся.
Скажите еще, что отправка напрямую с личного счета, а не через котел.
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:29
Да, прям с 2625 и свой процессинг
Вот тока распытайте ОфПреда как к ним теперь б/н бесплатно заводить? Шо он посоветует?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:31
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:32
Re: Конкорд
А чим бегемот не вгодив, якщо не спішити?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:39
А я не хочу, даж боюсь заводить на бегемот более 10К. Да и он долго СЭПы к себе зачисляет
... делайте хоть что-нибудь!
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