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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.3 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:13

  clientage написав:
  wig написав:А как же

Да как-то так https://icon25.ua/tarifs.php :)

Эту табличку я тоже видел. Так что, оно не суммируется с тарифами карты/счета, а отменяет их?
wig
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:16

wig
Неужели непонятно, что одни тарифы для перевода в ИБ, другие - без него?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:17

  wig написав:
  clientage написав:
  wig написав:А как же

Да как-то так https://icon25.ua/tarifs.php :)

Эту табличку я тоже видел. Так что, оно не суммируется с тарифами карты/счета, а отменяет их?

Да, нивелируют :)
А вопрос хороший, вот щас не могу вспомнить банку де эти тарифы именно складываются :)
Да-да, Vorlon, складываются. А еще есть банки де есть тариф карты/счета и тариф для кассы и тариф для ИБ... и все эт тоже складывается :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:26

Так, получается, годный банк. Можно держать для СЕПов вместо испортившегося... испортившейся.
Скажите еще, что отправка напрямую с личного счета, а не через котел.
wig
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:29

  wig написав:Так, получается, годный банк. Можно держать для СЕПов вместо испортившегося... испортившейся.
Скажите еще, что отправка напрямую с личного счета, а не через котел.

Да, прям с 2625 и свой процессинг
Вот тока распытайте ОфПреда как к ним теперь б/н бесплатно заводить? Шо он посоветует? :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:31

  clientage написав:
  demichh написав:
  clientage написав:Из П24 пополняха через МоиПлатежи - нашару

Это и с уни и с КДВ ?

Ну да, с любой карты Привата за свои средства. Вот инетку не проверял.

я проверял. тоже на шару :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:32

Re: Конкорд

  clientage написав:Вот тока распытайте ОфПреда как к ним теперь б/н бесплатно заводить?

А чим бегемот не вгодив, якщо не спішити?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:39

  chipmunk написав:
  clientage написав:Вот тока распытайте ОфПреда как к ним теперь б/н бесплатно заводить?

А чим бегемот не вгодив, якщо не спішити?

А я не хочу, даж боюсь заводить на бегемот более 10К. Да и он долго СЭПы к себе зачисляет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 165166167168
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