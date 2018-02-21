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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.3 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 00:04

Конечно доступна.
Но зачем её педалировать ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 07:34

  Банк Конкорд написав:Добрый День,

Разрешите представиться: Официальный представитель Конкорд Банка. Отвечу на все Ваши вопросы.

С Уважением,
Конкорд Банк

Welcome ;) Подскажите, когда ожидать реализацию в iCON25 этого:
Ориентировочное время реализации возможности «наименования» шаблонов по желанию клиента в интернет банкинге – 01.07.2017.

и этого:
  sola написав:Помогите достучаться, чтобы разрешили через icON25 оплачивать на счета, состоящие из 6 цифр (в частности, на 290231 ЕРЦ Мегабанка) ;) Пока что посылают платить на этот счет в отделении Конкорда :cry:
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:10

  Банк Конкорд написав:
  Vorlon написав:Банк Конкорд
При досрочном расторжении валютного депозита он выдаётся в валюте вклада?


Прошу прощения! :oops: При такой гостеприимности форума, теряюсь в сообщениях!
Дайте пожалуйста время до завтра на изучение вороса. Завтра смогу выдать верную информацию


Доброе утро! Спасибо за ожидание.
При досрочном расторжении валютного депозита, он выдается в валюте вклада (0.1%)
Но досрочное расторжение предусмотрено только в случаю с депозитом "Накопительный". "Для Пенсионеров" и "Классический+" не предусматривают такой возможности
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:14

Пополение Через примат

  guntherhouse777 написав:фух, смотрю- тьма сообщений. Все, думаю, уважаемый зашёл.
А такой приветливый офпред появился.
Давайте я помогу Вам и коллегам и дам четкую инструкцию, как пополнять через примат налом и через п24
ВАЖЛИВО! Покрокова інструкція, як БЕЗ КОМІСІЙ поповнити будь-яку карту Конкорд банку через Приват 24:

1) Увійти в Приват 24 і обрати вкладку « Мої платежі»;
3) Обрати «Новий платіж»;
4) Обрати « Знайти компанію»;
5) У рядку пошуку написати: Конкорд банк і натиснути «Пошук»;
6) Обрати «Конкорд банк»;
7) У рядку «номер карти» ввести номер картки Конкорд банку, на яку треба перевести кошти і натиснути «Пошук»;
8) У рядку «Сума» написати суму переказу і натиснути «Оплатити».

Розповсюджена помилка:
просте поповнення через опцію "переказати на карту" ЗНІМАЄ комісію !
Второй вариант
ВАЖЛИВО! Як БЕЗ КОМІСІЙ поповнити будь-яку картку Конкорд банку через УСІ ТЕРМІНАЛИ ПРИВАТ БАНКУ:

1) На головній сторінці обрати «Інші операції»;
2) Обрати вкладку «Інші»;
3) У рядку пошуку ввести: Конкорд банк і натиснути «Далі»;
4) Обрати « Конкорд банк»;
5) У рядку «Номер карти» ввести номер картки Конкорд банку, на яку треба переказати кошти та натиснути «Далі»;
6) Обрати рядок «Сума»;
7) Ввести суму переказу і натиснути «Далі»;
8) Обрати «Сплатити карткою» і вставити картку Приват банку, з якої треба перерахувати кошти;
9) Ввести пін-код і натиснути « Далі».

Помилки:
Якщо поповнювати картку напряму через опцію «Поповнити картку» буде знято комісію!

Конкордбанк, я нигде не ошибся?
У каждого банка есть сленговое название, как правило , отражающее сущность банки, или схожесть с именами, например.
Аваль-Валя, ТАС-Тася, Форвард -Скунс,Приват-примат и др.


Да, все верно. Спасибо что следите за нашими новостями в сетях и на сайте :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:22

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:У каждого банка есть сленговое название, как правило , отражающее сущность банки

КоКо это шото ласковое по-французки :)


Ну если "кокос" для Вас это ласково :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:23

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Комиссия будет сниматься только за безналичное пополшение со счетов других банков.
Пополнения через терминалы IBOX, ФК-системы,и Привата, а так же и Приват24 без комиссии
А p2p перевод с карты другого банка на карту КонКорда- это "безналичное пополнение со счетов других банков" или "пополнение карты без комиссии"? :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:33

Банк Конкорд
Прошу прокомментировать пункт 14.2 тарифов карты "Дебетная":
у разі, якщо протягом 4-ти місяців за рахунком відсутні операції, які були здійсненні клієнтом, і залишок власних коштів за цим рахунком на дату списання комісії становить не більш ніж: 100 грн. для рахунків в національній валюті / еквівалент 10 USD для рахунків в доларах США / еквівалент 10 EUR для рахунків в євро


Интересует вопрос, если у клиента есть депозит и сумма на карте меньше оговоренной. Из операций - только ежемесячное зачисление процентов по депозиту. Будет ли в этом случае списываться через 4 месяца комиссия или нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:35

  sola написав:
  Банк Конкорд написав:Добрый День,

Разрешите представиться: Официальный представитель Конкорд Банка. Отвечу на все Ваши вопросы.

С Уважением,
Конкорд Банк

Welcome ;) Подскажите, когда ожидать реализацию в iCON25 этого:
Ориентировочное время реализации возможности «наименования» шаблонов по желанию клиента в интернет банкинге – 01.07.2017.

и этого:
  sola написав:Помогите достучаться, чтобы разрешили через icON25 оплачивать на счета, состоящие из 6 цифр (в частности, на 290231 ЕРЦ Мегабанка) ;) Пока что посылают платить на этот счет в отделении Конкорда :cry:


Спасибо :) Действительно этот вопрос в процессе.

P.S. если мне не соврали, то в течении двух месяцев этот момент реализуют :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:39

  mustbe написав:Конечно доступна.
Но зачем её педалировать ?


Понимаем Ваше недовольство, но вчера в ветке было много обсуждений и вопросов на эту тему. Поэтому, guntherhouse777 , предоставил подробную информацию по пунктам :) за что большое спасибо
Concord bank: concord.ua
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  #<1 ... 166167168169
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