guntherhouse777 написав:

фух, смотрю- тьма сообщений. Все, думаю, уважаемый зашёл.А такой приветливый офпред появился.Давайте я помогу Вам и коллегам и дам четкую инструкцию, как пополнять через примат налом и через п24ВАЖЛИВО! Покрокова інструкція, як БЕЗ КОМІСІЙ поповнити будь-яку карту Конкорд банку через Приват 24:1) Увійти в Приват 24 і обрати вкладку « Мої платежі»;3) Обрати «Новий платіж»;4) Обрати « Знайти компанію»;5) У рядку пошуку написати: Конкорд банк і натиснути «Пошук»;6) Обрати «Конкорд банк»;7) У рядку «номер карти» ввести номер картки Конкорд банку, на яку треба перевести кошти і натиснути «Пошук»;У рядку «Сума» написати суму переказу і натиснути «Оплатити».Розповсюджена помилка:просте поповнення через опцію "переказати на карту" ЗНІМАЄ комісію !Второй вариантВАЖЛИВО! Як БЕЗ КОМІСІЙ поповнити будь-яку картку Конкорд банку через УСІ ТЕРМІНАЛИ ПРИВАТ БАНКУ:1) На головній сторінці обрати «Інші операції»;2) Обрати вкладку «Інші»;3) У рядку пошуку ввести: Конкорд банк і натиснути «Далі»;4) Обрати « Конкорд банк»;5) У рядку «Номер карти» ввести номер картки Конкорд банку, на яку треба переказати кошти та натиснути «Далі»;6) Обрати рядок «Сума»;7) Ввести суму переказу і натиснути «Далі»;Обрати «Сплатити карткою» і вставити картку Приват банку, з якої треба перерахувати кошти;9) Ввести пін-код і натиснути « Далі».Помилки:Якщо поповнювати картку напряму через опцію «Поповнити картку» буде знято комісію!Конкордбанк, я нигде не ошибся?У каждого банка есть сленговое название, как правило , отражающее сущность банки, или схожесть с именами, например.Аваль-Валя, ТАС-Тася, Форвард -Скунс,Приват-примат и др.