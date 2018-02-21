Конечно доступна.
Но зачем её педалировать ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 07:34
Welcome Подскажите, когда ожидать реализацию в iCON25 этого:
и этого:
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:10
Доброе утро! Спасибо за ожидание.
При досрочном расторжении валютного депозита, он выдается в валюте вклада (0.1%)
Но досрочное расторжение предусмотрено только в случаю с депозитом "Накопительный". "Для Пенсионеров" и "Классический+" не предусматривают такой возможности
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:14
Пополение Через примат
Да, все верно. Спасибо что следите за нашими новостями в сетях и на сайте
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:22
Ну если "кокос" для Вас это ласково
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:23
Re: Конкорд
А p2p перевод с карты другого банка на карту КонКорда- это "безналичное пополнение со счетов других банков" или "пополнение карты без комиссии"?
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:33
Банк Конкорд
Прошу прокомментировать пункт 14.2 тарифов карты "Дебетная":
Интересует вопрос, если у клиента есть депозит и сумма на карте меньше оговоренной. Из операций - только ежемесячное зачисление процентов по депозиту. Будет ли в этом случае списываться через 4 месяца комиссия или нет?
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:35
Спасибо Действительно этот вопрос в процессе.
P.S. если мне не соврали, то в течении двух месяцев этот момент реализуют
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:39
Понимаем Ваше недовольство, но вчера в ветке было много обсуждений и вопросов на эту тему. Поэтому, guntherhouse777 , предоставил подробную информацию по пунктам за что большое спасибо
Concord bank: concord.ua
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