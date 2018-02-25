Банк Конкорд написав:Крупные банки, которые пренебрегали установкам, ну Вы сами знаете что с парочкой таких случилось
Я не знаю - просветите!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 00:10
Re: Конкорд
Я не знаю - просветите!
Додано: Нед 25 лют, 2018 23:14
Банк Конкорд подскажите, пожалуйста, в какой день месяца начисляются/выплачиваются проценты по валютным вкладам Класичний+ ?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 26 лют, 2018 00:52
lubopytnaya все % выплачиваются в конце месяца и по завершению вклада
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