RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
7
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:10

Re: Конкорд

Банк Конкорд написав:Крупные банки, которые пренебрегали установкам, ну Вы сами знаете что с парочкой таких случилось :wink:

Я не знаю - просветите!
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 04.09.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:14

Банк Конкорд подскажите, пожалуйста, в какой день месяца начисляются/выплачиваются проценты по валютным вкладам Класичний+ ?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:52

lubopytnaya все % выплачиваются в конце месяца и по завершению вклада
Lost
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 07.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 174175176177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53752)
26.02.2018 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.