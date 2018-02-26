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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
7
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:00

  wolt450 написав:Тільки у Львові на початку березня пару днів буде акція на грндепо. Приблизно 17%. Під фондом

Ни о чём. Пусть занимают у НБУ под 16 и с залогом. А вот-вот учётку очень вероятно опять поднимут. Так что простачков нет
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:10

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Тільки у Львові на початку березня пару днів буде акція на грндепо. Приблизно 17%. Під фондом

А детальніше?

В відділенні
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:39

  Банк Конкорд написав:Содержание Ваших пожеланий по улучшению работы банка? Начиная с возможности наименованияшаблонов до отключения СМС паролей в icON25? А также кридитку с кэш-бэком в 3% чистыми?

Начиная с возможности вводить 6-значные номера счетов в iCON25 :?
sola
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:51

  wolt450 написав:Тільки у Львові на початку березня пару днів буде акція на грндепо. Приблизно 17%. Під фондом

курЯм на сміх... :mrgreen: В мене у Глобусі ще можна підкинути 21%, Раді з 18,5% з помісячним кроком і Львів з 18%.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:57

Где вы такие банки берете?
wig
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:03

  wig написав:Где вы такие банки берете?

В реєстрі НБУ... :P Рекомендую.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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  #<1 ... 177178179180
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