Ни о чём. Пусть занимают у НБУ под 16 и с залогом. А вот-вот учётку очень вероятно опять поднимут. Так что простачков нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:00
Ни о чём. Пусть занимают у НБУ под 16 и с залогом. А вот-вот учётку очень вероятно опять поднимут. Так что простачков нет
Всё IMHO
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:10
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:39
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:51
курЯм на сміх... В мене у Глобусі ще можна підкинути 21%, Раді з 18,5% з помісячним кроком і Львів з 18%.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:03
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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