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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:28
Інтернету немає...глухе село...ледь Лайф тягне.
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0800... на даний момент не планувалося
Але додам до wish-list, подивлюся що можуть зробити ...
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:29
wig написав:
Мобильные номера гораздо лучше, чем 0800 еще и колбэком. Все правильно здесь сделали, и по современному.
Согласен. В этой части все абсолютно устраивает.
А вот icON25 до ума довести надо...
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sola
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:31
Банк Конкорд написав:
0800... на даний момент не планувалося Але додам до wish-list, подивлюся що можуть зробити ..
Можно просто лайф добавить. Думаю так дешевле будет, чем 0800
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:33
Вкладчик1234 написав: Банк Конкорд написав:
0800... на даний момент не планувалося Але додам до wish-list, подивлюся що можуть зробити ..
Можно просто лайф добавить. Думаю так дешевле будет, чем 0800
Пропозицію підтримую.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:33
Вкладчик1234 написав:
Можно просто лайф добавить. Думаю так дешевле будет, чем 0800
Не забыть Тримоб, Интертелеком. Для гурманов - Пиплнет
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Vorlon
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:48
Банк Конкорд написав:
Також є: Whats App, Telegram, Facebook Messanger
А мыло или чат в ИБ?
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wig
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:17
wig написав: Інкогніто написав:
В конце назначения платежа начали автоматом писать от кого деньги.
Оно же и так в "Отправителе" есть. Даже ИНН есть, здесь же не через котловой отправка.
Жене отправлял, моня показал от меня, хотя я спецм не писал, может действительно моня из отправителя берет.
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Інкогніто
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:24
Банк Конкорд
Ув. представитель банка, когда проценты по депозиту за февраль на карте появятся?
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Donnald
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:05
Donnald написав:Банк Конкорд
Ув. представитель банка, когда проценты по депозиту за февраль на карте появятся?
Так пишет же следующая выплата 31.03. За хвост февраля, наверное, присуммируют?
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wig
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