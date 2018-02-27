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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
7
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Так і Вайберу немає. :oops:


Також є: Whats App, Telegram, Facebook Messanger :)

Інтернету немає...глухе село...ледь Лайф тягне. :oops:[/quote]

0800... на даний момент не планувалося :( Але додам до wish-list, подивлюся що можуть зробити ...
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 143
З нами з: 05.10.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:29

  wig написав:Мобильные номера гораздо лучше, чем 0800 еще и колбэком. Все правильно здесь сделали, и по современному.

Согласен. В этой части все абсолютно устраивает.
А вот icON25 до ума довести надо...
sola
 
Повідомлень: 3921
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Подякували: 450 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:31

  Банк Конкорд написав:0800... на даний момент не планувалося Але додам до wish-list, подивлюся що можуть зробити ..

Можно просто лайф добавить. Думаю так дешевле будет, чем 0800
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлень: 5059
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Подякували: 951 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:33

  Вкладчик1234 написав:
  Банк Конкорд написав:0800... на даний момент не планувалося Але додам до wish-list, подивлюся що можуть зробити ..

Можно просто лайф добавить. Думаю так дешевле будет, чем 0800

Пропозицію підтримую.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23962
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:33

  Вкладчик1234 написав:Можно просто лайф добавить. Думаю так дешевле будет, чем 0800

Не забыть Тримоб, Интертелеком. Для гурманов - Пиплнет :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 5393
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Подякував: 321 раз.
Подякували: 563 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:35

  Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:Можно просто лайф добавить. Думаю так дешевле будет, чем 0800

Не забыть Тримоб, Интертелеком. Для гурманов - Пиплнет :mrgreen:

Хто цю пропозицію підтримає? :wink:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23962
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:48

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Також є: Whats App, Telegram, Facebook Messanger

А мыло или чат в ИБ?
wig
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:17

Re: Конкорд

wig написав:
  Інкогніто написав:В конце назначения платежа начали автоматом писать от кого деньги.

Оно же и так в "Отправителе" есть. Даже ИНН есть, здесь же не через котловой отправка.
Жене отправлял, моня показал от меня, хотя я спецм не писал, может действительно моня из отправителя берет.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:24

Банк Конкорд
Ув. представитель банка, когда проценты по депозиту за февраль на карте появятся?
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:05

  Donnald написав:Банк Конкорд
Ув. представитель банка, когда проценты по депозиту за февраль на карте появятся?

Так пишет же следующая выплата 31.03. За хвост февраля, наверное, присуммируют?
wig
 
Повідомлень: 2533
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