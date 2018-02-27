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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
7
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:09

wig Проценты посчитаны с учетом 28 февраля
gurazda
 
Повідомлень: 150
З нами з: 20.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:10

  gurazda написав:wig Проценты посчитаны с учетом 28 февраля

Мартовские, т.е. сегодня не ждать?
wig
 
Повідомлень: 2533
З нами з: 06.01.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:17

Сегодня ждать февральские
gurazda
 
Повідомлень: 150
З нами з: 20.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:19

Банк Конкорд
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха. :)
Donnald
 
Повідомлень: 592
З нами з: 24.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:04

Вчора після 18-00 капнули % по картках в КоКо.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23962
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:12

  Квесторе_поверніться написав:Вчора після 18-00 капнули % по картках в КоКо.


По депо тоже пришло уже.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:17

  Aps написав:По депо тоже пришло уже.

Не всем - у меня пока пусто.
Vorlon
 
Повідомлень: 5393
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 563 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:19

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вчора після 18-00 капнули % по картках в КоКо.


По депо тоже пришло уже.

А у меня процентов по депо еще нет. За звонок на горячку МТС 2грн. списало. Бесплатной связи у банка нет. И представитель банка куда-то подевался.
Donnald
 
Повідомлень: 592
З нами з: 24.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:20

Re: Конкорд

  Donnald написав:Бесплатной связи у банка нет

Це бізобразіє...слід виправляти.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23962
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:21

  Vorlon написав:
  Aps написав:По депо тоже пришло уже.

Не всем - у меня пока пусто.

Надо справа от депо-карточки нажать кнопку "обновить".
wig
 
Повідомлень: 2533
З нами з: 06.01.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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  #<1 ... 183184185186>
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