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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:09
wig Проценты посчитаны с учетом 28 февраля
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gurazda
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:10
gurazda написав:wig
Проценты посчитаны с учетом 28 февраля
Мартовские, т.е. сегодня не ждать?
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wig
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:17
Сегодня ждать февральские
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gurazda
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:19
Банк Конкорд
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха.
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Donnald
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:04
Вчора після 18-00 капнули % по картках в КоКо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:12
Квесторе_поверніться написав:
Вчора після 18-00 капнули % по картках в КоКо.
По депо тоже пришло уже.
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Aps
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:17
Aps написав:
По депо тоже пришло уже.
Не всем - у меня пока пусто.
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Vorlon
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:19
Aps написав: Квесторе_поверніться написав:
Вчора після 18-00 капнули % по картках в КоКо.
По депо тоже пришло уже.
А у меня процентов по депо еще нет. За звонок на горячку МТС 2грн. списало. Бесплатной связи у банка нет. И представитель банка куда-то подевался.
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Donnald
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:20
Donnald написав:
Бесплатной связи у банка нет
Це бізобразіє...слід виправляти.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:21
Vorlon написав: Aps написав:
По депо тоже пришло уже.
Не всем - у меня пока пусто.
Надо справа от депо-карточки нажать кнопку "обновить".
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wig
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