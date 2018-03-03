sola
Не всегда, а с конца 2016-го.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 20:09
Значит, до конца 2016 Доходная была идеальной картой с бесплатным входом и выходом
Додано: Суб 03 бер, 2018 21:48
Re: Конкорд
І ще вона тоді була Візою.
Додано: Нед 04 бер, 2018 01:03
Re: Конкорд
..вы все немножко ошибаетесь.)
..вход по межбанку для Доходной был и раньше с комисом
..без комиса вход по межбанку был на Дебетовую..
..теперь на любую вход по межбанку с комисом..видимо загран тариф для обнала бизнесу, ФОПам...)
..
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Додано: Нед 04 бер, 2018 02:09
стоямба.
в новых тарифах п7.2
заходс фопов + переводов через икон25 теперь без комисса.
и раньше, вродь как, если внутри банка то небыло комисса.
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