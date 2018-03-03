Додано: Нед 04 бер, 2018 01:03

..вы все немножко ошибаетесь.)

..вход по межбанку для Доходной был и раньше с комисом

..без комиса вход по межбанку был на Дебетовую..

..теперь на любую вход по межбанку с комисом..видимо загран тариф для обнала бизнесу, ФОПам...)

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