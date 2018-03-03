RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
7
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:06

sola
Не всегда, а с конца 2016-го.
Vorlon
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:09

Значит, до конца 2016 Доходная была идеальной картой с бесплатным входом и выходом ;)
sola
 
Повідомлень: 3930
З нами з: 02.03.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:48

Re: Конкорд

І ще вона тоді була Візою.
Кочевник
 
Повідомлень: 257
З нами з: 16.02.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 01:03

Re: Конкорд

..вы все немножко ошибаетесь.)
..вход по межбанку для Доходной был и раньше с комисом
..без комиса вход по межбанку был на Дебетовую..
..теперь на любую вход по межбанку с комисом..видимо загран тариф для обнала бизнесу, ФОПам...)
..
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6610
З нами з: 15.08.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 02:09

  -VICTOR- написав:..вы все немножко ошибаетесь.)
..вход по межбанку для Доходной был и раньше с комисом
..без комиса вход по межбанку был на Дебетовую..
..теперь на любую вход по межбанку с комисом..видимо загран тариф для обнала бизнесу, ФОПам...)
..

стоямба.
в новых тарифах п7.2
https://concord.ua/uploads/redactor/5a99666eb2686.pdf

заходс фопов + переводов через икон25 теперь без комисса.
и раньше, вродь как, если внутри банка то небыло комисса.
йцукен
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6833
З нами з: 23.08.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 189190191192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, Google Feedfetcher і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.