Ну так ведь через приват24 с универсалки без комис,или я ошибаюсь?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:36
Re: Конкорд
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:46
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:02
Re: Конкорд
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:31
Банк Конкорд Конкорд, привіт! Я я до вас з гарною новиною... Хочу на дохідну закинути майже під Фонд. Цікавить актуальна інформація..
1. Актуальний залишок на рахунок? В тарифах в ІБ написано 14%. На гарячці гутарять, що 12%. Де правда?
2. Мені часто потрібно буде робити СЕП перекази в ІБ на рахунки в інших банках. Який ліміт зараз на перекази. Чи можна його збільшити? Яким чином? Чи можна це зробити на постійній основі?
Дякую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:44
1. на ВИПовской Голде - 14%, на переічном МС - 12%. На Голду еще и СЭП-пополняха нашару заходит. Но Голда только 1й год нашару обслуживается, потом 150грн/год. Можете попробовать с КоКо в кошки-мышки поиграть
2. По умолчанию 15К/дн. По телефону мона установить анлим до конца дня, а для любимых клиентов и на месяц мона попробовать договориься о нужном лимите. Заявой в отделении -- любой лимит, но часто слетает, приходится чуток шуметь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:47
clientage Дякую! Вирішив зрадити панянці Аллє... Начебто тут теж дівчата гарні... Після імплантації в тіло Алли чужородної ОПГ Михайлівський там щось нудно... Плякопостернакстайл.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 04 бер, 2018 17:11
1 . как же биткоин и ни ногой в БСУ
2 . валюту на карту интересней гонять все-таки в Альфе.чем тут
3 . для чего нужна конкордкарточка не клиенту бсу
никому не верю
Додано: Нед 04 бер, 2018 17:17
sens Ви за ведмедя і проти кума. Про що з Вами гутарити? Розбазікаєте. Довіри до Вас немає.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 04 бер, 2018 17:21
Додано: Нед 04 бер, 2018 17:30
больше 12% не нашел в электронных ссылках , даже и намека нету
никому не верю
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