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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:36

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Как перечислять собираетесь?
Ну так ведь через приват24 с универсалки без комис,или я ошибаюсь?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:46

  bub-har написав:
  Vorlon написав:Как перечислять собираетесь?
Ну так ведь через приват24 с универсалки без комис,или я ошибаюсь?

П2П говорят с комисией привата
а через другое меню - без комисии
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:02

Re: Конкорд

  J написав:а через другое меню - без комисии
Я это и имею ввиду,но ещё не проверял! Вообще ещё не клиент банка!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:31

Банк Конкорд Конкорд, привіт! :P Я я до вас з гарною новиною... :P Хочу на дохідну закинути майже під Фонд. Цікавить актуальна інформація.. 8)

1. Актуальний залишок на рахунок? В тарифах в ІБ написано 14%. На гарячці гутарять, що 12%. Де правда?

2. Мені часто потрібно буде робити СЕП перекази в ІБ на рахунки в інших банках. Який ліміт зараз на перекази. Чи можна його збільшити? Яким чином? Чи можна це зробити на постійній основі?

Дякую! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:44

  Козак-характерник написав:Банк Конкорд Конкорд, привіт! :P Я я до вас з гарною новиною... :P Хочу на дохідну закинути майже під Фонд. Цікавить актуальна інформація.. 8)

1. Актуальний залишок на рахунок? В тарифах в ІБ написано 14%. На гарячці гутарять, що 12%. Де правда?

2. Мені часто потрібно буде робити СЕП перекази в ІБ на рахунки в інших банках. Який ліміт зараз на перекази. Чи можна його збільшити? Яким чином? Чи можна це зробити на постійній основі?

Дякую!

1. на ВИПовской Голде - 14%, на переічном МС - 12%. На Голду еще и СЭП-пополняха нашару заходит. Но Голда только 1й год нашару обслуживается, потом 150грн/год. Можете попробовать с КоКо в кошки-мышки поиграть :)
2. По умолчанию 15К/дн. По телефону мона установить анлим до конца дня, а для любимых клиентов и на месяц мона попробовать договориься о нужном лимите. Заявой в отделении -- любой лимит, но часто слетает, приходится чуток шуметь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:47

clientage Дякую! Вирішив зрадити панянці Аллє... :oops: Начебто тут теж дівчата гарні... :P Після імплантації в тіло Алли чужородної ОПГ Михайлівський там щось нудно... 8) Плякопостернакстайл.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:11

  Козак-характерник написав:clientage Дякую! Вирішив зрадити панянці Аллє... :oops: Начебто тут теж дівчата гарні... :P Після імплантації в тіло Алли чужородної ОПГ Михайлівський там щось нудно... 8) Плякопостернакстайл.


1 . как же биткоин и ни ногой в БСУ :?:
2 . валюту на карту интересней гонять все-таки в Альфе.чем тут
3 . для чего нужна конкордкарточка не клиенту бсу :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:17

sens Ви за ведмедя і проти кума. Про що з Вами гутарити? :P Розбазікаєте. Довіри до Вас немає. 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:21

  clientage написав:1. на ВИПовской Голде - 14%

Ссылочкой не кинете? На КоКосайте не обнаружил :oops:
Doubting Thomas
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:30

  Doubting Thomas написав:
  clientage написав:1. на ВИПовской Голде - 14%

Ссылочкой не кинете? На КоКосайте не обнаружил :oops:

больше 12% не нашел в электронных ссылках , даже и намека нету
никому не верю
sens
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