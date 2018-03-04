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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:10
Re: Конкорд
Система icON25 временно недоступна
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:40
Додано: Пон 05 бер, 2018 13:57
Сегодняшние проводки показываются в Иконе, как выполненные 01 января 1970
Это всегда так, или после перехода на новый процессинг?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:36
Агаа, просто измените надпись Киев на Харьков
Даже мона "Кие" на "Харько"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:29
Никакого нарушения континуума не вижу.
Это просто альтернативная реальность
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:31
Простите за задержку
Дорогие и Уважаемые наши Клиенты!
Прошу простить за долгое отсутствие! Сегодня у нас проходила акция совместная с Бижрей "ДоброДій" (вы об этом тут упоминали), и для помощи там требовалось мое присутствие! Разрешите Вас попросить, написать вопросы на которые Вы тут еще не получили ответы и я обещаю завтра со всем разобраться!
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:58
Биржа Благотворительности "ДоброДій", которая помогает детям с онкологией, ДЦП и т.д.
Concord bank: concord.ua
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