Додано: Пон 05 бер, 2018 13:57

Сегодняшние проводки показываются в Иконе, как выполненные 01 января 1970

Это всегда так, или после перехода на новый процессинг?

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