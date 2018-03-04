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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:10

Re: Конкорд

Система icON25 временно недоступна :(
tmp01
 
Повідомлень: 752
З нами з: 14.03.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:40

  tmp01 написав:Система icON25 временно недоступна :(

Уже работает, но точки с запятой так и не исправили :)

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sola
 
Повідомлень: 3931
З нами з: 02.03.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 451 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:57

Сегодняшние проводки показываются в Иконе, как выполненные 01 января 1970
Это всегда так, или после перехода на новый процессинг?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2565
З нами з: 06.01.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:27

Банк Конкорд
Чините карту, а то коллеги волнуются :)
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GrafBV
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Повідомлень: 1295
З нами з: 26.12.13
Подякував: 78 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:36

  GrafBV написав:Банк Конкорд
Чините карту, а то коллеги волнуются :)
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Агаа, просто измените надпись Киев на Харьков 8)
Даже мона "Кие" на "Харько" :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 23805
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 2700 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:16

явное нарушение пространственно-временного континиума)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:29

Никакого нарушения континуума не вижу.
Это просто альтернативная реальность
mustbe
 
Повідомлень: 254
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:31

Простите за задержку

Дорогие и Уважаемые наши Клиенты!

Прошу простить за долгое отсутствие! Сегодня у нас проходила акция совместная с Бижрей "ДоброДій" (вы об этом тут упоминали), и для помощи там требовалось мое присутствие! Разрешите Вас попросить, написать вопросы на которые Вы тут еще не получили ответы и я обещаю завтра со всем разобраться! :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 157
З нами з: 05.10.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:56

Кто такая Бижрей?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 12881
З нами з: 12.08.10
Подякував: 998 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:58

  BBC написав:Кто такая Бижрей?


Биржа Благотворительности "ДоброДій", которая помогает детям с онкологией, ДЦП и т.д.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 157
З нами з: 05.10.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 191192193194
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