Додано: Вів 06 бер, 2018 00:53

Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?

так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.

Было не очень приятно.

Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.

Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.

Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.