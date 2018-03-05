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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 19:14

Подскажите, кто пользуется мобильной версией icon25.
Шаблоны платежей если, а кнопки заплатить нет?
Как сделать платеж по реквизитам в мобильной версии?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:53

Re: Конкорд

Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?
так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.
Было не очень приятно.
Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.
Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.
Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.
йцукен
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  #<1 ... 192193194195
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