Подскажите, кто пользуется мобильной версией icon25.
Шаблоны платежей если, а кнопки заплатить нет?
Как сделать платеж по реквизитам в мобильной версии?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 19:14
Подскажите, кто пользуется мобильной версией icon25.
Шаблоны платежей если, а кнопки заплатить нет?
Как сделать платеж по реквизитам в мобильной версии?
Додано: Вів 06 бер, 2018 00:53
Re: Конкорд
Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?
так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.
Было не очень приятно.
Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.
Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.
Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.
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