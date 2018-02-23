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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 19:14
Подскажите, кто пользуется мобильной версией icon25.
Шаблоны платежей если, а кнопки заплатить нет?
Как сделать платеж по реквизитам в мобильной версии?
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Andi_30
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Додано: Вів 06 бер, 2018 00:53
Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?
так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.
Было не очень приятно.
Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.
Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.
Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.
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йцукен
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:21
йцукен написав:
Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?
так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.
Было не очень приятно.
Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.
Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.
Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.
Спасибо за Ваши вопросы. Сейчас постараюсь разобраться с возникшей ситуацией. Но разрешите Вас предупредить, что о смене тарифов мы сообщаем за месяц на нашем сайте.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:26
Andi_30 написав:
Подскажите, кто пользуется мобильной версией icon25.
Шаблоны платежей если, а кнопки заплатить нет?
Как сделать платеж по реквизитам в мобильной версии?
На данный момент в мобильной версии доступны переводы между картами. Улучшение работы платежей по реквизитам на данный момент в работе.
Concord bank: concord.ua
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:32
йцукен написав:
Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?
так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.
Было не очень приятно.
Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.
Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.
Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.
Вы бы с албанского перевели, а то непонятно, о какой ошибке (?) менеджеров идёт речь. Платный вход по безналу был введён ещё в конце 2016 года. О чём вообще речь?
И да, как и в любом другом банке, вы обязаны следить за изменениями тарифов на сайте банка.
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Vorlon
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Додано: Сер 07 бер, 2018 01:08
Vorlon написав: йцукен написав:
Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?
так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.
Было не очень приятно.
Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.
Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.
Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.
Вы бы с албанского перевели, а то непонятно, о какой ошибке (?) менеджеров идёт речь. Платный вход по безналу был введён ещё в конце 2016 года. О чём вообще речь?
И да, как и в любом другом банке, вы обязаны следить за изменениями тарифов на сайте банка.
в переводе с Олбанскава, под ошибкой я подразумеваю изменение тарифов дважды за месяц.
тарифы быыли обновлены 23.02.18 и 03.18.
в редакции от 03.18 были убраны комиссии за переводы с некоторых счетов внутри банка.
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йцукен
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