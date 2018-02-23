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банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 192193194195 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.4 5 22 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 5 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 5% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 6 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 32% 7 Всього голосів : 22 Додано: Пон 05 бер, 2018 19:14 Подскажите, кто пользуется мобильной версией icon25.

Шаблоны платежей если, а кнопки заплатить нет?

Как сделать платеж по реквизитам в мобильной версии? Andi_30 Повідомлень: 155 З нами з: 25.05.12 Подякував: 53 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 00:53 Re: Конкорд Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?

так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.

Было не очень приятно.

Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.

Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.

Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы. йцукен

Повідомлень: 6839 З нами з: 23.08.13 Подякував: 211 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 11:21 йцукен написав: Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?

так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.

Было не очень приятно.

Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.

Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.

Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы. Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.Было не очень приятно.Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.



Спасибо за Ваши вопросы. Сейчас постараюсь разобраться с возникшей ситуацией. Но разрешите Вас предупредить, что о смене тарифов мы сообщаем за месяц на нашем сайте. Спасибо за Ваши вопросы. Сейчас постараюсь разобраться с возникшей ситуацией. Но разрешите Вас предупредить, что о смене тарифов мы сообщаем за месяц на нашем сайте. Concord bank: concord.ua Банк Конкорд

Представник банку Повідомлень: 159 З нами з: 05.10.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 11:26 Andi_30 написав: Подскажите, кто пользуется мобильной версией icon25.

Шаблоны платежей если, а кнопки заплатить нет?

Как сделать платеж по реквизитам в мобильной версии? Подскажите, кто пользуется мобильной версией icon25.Шаблоны платежей если, а кнопки заплатить нет?Как сделать платеж по реквизитам в мобильной версии?



На данный момент в мобильной версии доступны переводы между картами. Улучшение работы платежей по реквизитам на данный момент в работе. На данный момент в мобильной версии доступны переводы между картами. Улучшение работы платежей по реквизитам на данный момент в работе. Concord bank: concord.ua Банк Конкорд

Представник банку Повідомлень: 159 З нами з: 05.10.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 11:32 йцукен написав: Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?

так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.

Было не очень приятно.

Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.

Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.

Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы. Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.Было не очень приятно.Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.

Вы бы с албанского перевели, а то непонятно, о какой ошибке (?) менеджеров идёт речь. Платный вход по безналу был введён ещё в конце 2016 года. О чём вообще речь?



И да, как и в любом другом банке, вы обязаны следить за изменениями тарифов на сайте банка. Вы бы с албанского перевели, а то непонятно, о какой ошибке (?) менеджеров идёт речь. Платный вход по безналу был введён ещё в конце 2016 года. О чём вообще речь?И да, как и в любом другом банке, вы обязаны следить за изменениями тарифов на сайте банка. Vorlon Повідомлень: 5437 З нами з: 14.06.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 01:08 Vorlon написав: йцукен написав: Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?

так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.

Было не очень приятно.

Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.

Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.

Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы. Конкорд, не могли бы вы слать уведомление куда-нибудь о том что вы меняете тарифы, на которые я подписан?так как, в момент подключения карты доходной, я четко помню что зачисление по безналу(внутри банка, из другого банка) небыло тарифов за пополнение, а потом, при проведении операции оказалось что тарифы появились.Было не очень приятно.Теперь же вы снова поменяли тарифы и теперь для тех операций, что нужны мне, зачисление опять без комиссии.Или добавьте какой-то 2620, на которые зачисление безналичной гривны из любых источников без комиссии.Немного обидно, что из-за ошибкименеджеров, я влетел на комиссию, а потом они же опомнились и переделали тарифы.

Вы бы с албанского перевели, а то непонятно, о какой ошибке (?) менеджеров идёт речь. Платный вход по безналу был введён ещё в конце 2016 года. О чём вообще речь?



И да, как и в любом другом банке, вы обязаны следить за изменениями тарифов на сайте банка. Вы бы с албанского перевели, а то непонятно, о какой ошибке (?) менеджеров идёт речь. Платный вход по безналу был введён ещё в конце 2016 года. О чём вообще речь?И да, как и в любом другом банке, вы обязаны следить за изменениями тарифов на сайте банка. в переводе с Олбанскава, под ошибкой я подразумеваю изменение тарифов дважды за месяц.

тарифы быыли обновлены 23.02.18 и 03.18.

в редакции от 03.18 были убраны комиссии за переводы с некоторых счетов внутри банка. в переводе с Олбанскава, под ошибкой я подразумеваю изменение тарифов дважды за месяц.тарифы быыли обновлены 23.02.18 и 03.18.в редакции от 03.18 были убраны комиссии за переводы с некоторых счетов внутри банка. йцукен

Повідомлень: 6839 З нами з: 23.08.13 Подякував: 211 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 192193194195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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