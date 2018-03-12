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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:01
Через інтернет також наливають.
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Кочевник
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:17
подскажите самую дешовую карту Виза
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J
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19
J написав:
подскажите самую дешовую карту Виза
У КоКо щас вааще Визы нет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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