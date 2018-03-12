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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:01

Re: Конкорд

Через інтернет також наливають.
Кочевник
 
Повідомлень: 264
З нами з: 16.02.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:17

подскажите самую дешовую карту Виза
J
 
Повідомлень: 3841
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19

  J написав:подскажите самую дешовую карту Виза

У КоКо щас вааще Визы нет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 23840
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
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1
  #<1 ... 193194195196
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