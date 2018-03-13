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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:01
Через інтернет також наливають.
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Кочевник
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:17
подскажите самую дешовую карту Виза
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J
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19
J написав:
подскажите самую дешовую карту Виза
У КоКо щас вааще Визы нет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:57
Бесплатное пополнение мобильного через icON25
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:02
Банк Конкорд написав:
Бесплатное пополнение мобильного через icON25
Щастье то какое...
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mustbe
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:07
По требованиям НБУ касательно нового плана счетов банков с 12.04.2018 номер моего карточного счета будет изменен..
кому письма счастья прилетели?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:10
На 2620 переходят. Шаблоны из др.банок прийдётся менять
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:19
clientage написав:
На 2620 переходят. Шаблоны из др.банок прийдётся менять
А что - много желающих платно пополнять? Я удалил эти шаблоны вообще.
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Vorlon
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:37
Из Привата, надеюсь, тропинка останется без изменений.
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Кащей
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:42
Ну й навіщо цей високоінтелектуальний пост? Від великого розуму?
Зараз вражина сенс настучить.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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