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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:01
Re: Конкорд
Через інтернет також наливають.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:57
Бесплатное пополнение мобильного через icON25
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:02
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:07
кому письма счастья прилетели?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:10
Re: Конкорд
На 2620 переходят. Шаблоны из др.банок прийдётся менять
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:19
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:37
Re: Конкорд
Из Привата, надеюсь, тропинка останется без изменений.
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:42
Ну й навіщо цей високоінтелектуальний пост? Від великого розуму? Зараз вражина сенс настучить.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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