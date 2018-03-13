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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:01

Re: Конкорд

Через інтернет також наливають.
Кочевник
 
Повідомлень: 264
З нами з: 16.02.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:17

подскажите самую дешовую карту Виза
J
 
Повідомлень: 3842
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19

  J написав:подскажите самую дешовую карту Виза

У КоКо щас вааще Визы нет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 23841
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:57

  Кочевник написав:Шановний представник, які ж це подарунки роздає Конкорд у Львові?
http://i.piccy.info/i9/98b46127f56154d282a6f8b065147d81/1520857778/384596/1228486/IMG_20180312_133254.jpg


Бесплатное пополнение мобильного через icON25 :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 160
З нами з: 05.10.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:02

  Банк Конкорд написав:Бесплатное пополнение мобильного через icON25 :)

Щастье то какое...
mustbe
 
Повідомлень: 277
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:07

По требованиям НБУ касательно нового плана счетов банков с 12.04.2018 номер моего карточного счета будет изменен..


кому письма счастья прилетели?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлень: 1663
З нами з: 19.03.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:10

Re: Конкорд

На 2620 переходят. Шаблоны из др.банок прийдётся менять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 23841
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:19

  clientage написав:На 2620 переходят. Шаблоны из др.банок прийдётся менять

А что - много желающих платно пополнять? Я удалил эти шаблоны вообще.
Vorlon
 
Повідомлень: 5455
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:37

Re: Конкорд

Из Привата, надеюсь, тропинка останется без изменений.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:42

Ну й навіщо цей високоінтелектуальний пост? Від великого розуму? :P Зараз вражина сенс настучить. :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлень: 24919
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