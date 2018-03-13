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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:54
Спасибо представителю банку за оперативное решение вопроса.Конкордушка лутший!
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lubarec
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:55
Козак-характерник написав:
Ну й навіщо цей високоінтелектуальний пост? Від великого розуму?
Зараз вражина сенс настучить.
ты товагищ хуже бандеровца-провокатора.
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:59
Кащей написав:
Из Привата, надеюсь, тропинка останется без изменений.
Оттуда идет по номеру карты,или не так ???
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 13 бер, 2018 20:33
lubarec написав:
Конкордушка лутший!
Что означает слово "лутший"?
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Vorlon
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