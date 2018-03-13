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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:54
Спасибо представителю банку за оперативное решение вопроса.Конкордушка лутший!
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lubarec
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:55
Козак-характерник написав:
Ну й навіщо цей високоінтелектуальний пост? Від великого розуму?
Зараз вражина сенс настучить.
ты товагищ хуже бандеровца-провокатора.
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:59
Кащей написав:
Из Привата, надеюсь, тропинка останется без изменений.
Оттуда идет по номеру карты,или не так ???
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 13 бер, 2018 20:33
lubarec написав:
Конкордушка лутший!
Что означает слово "лутший"?
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Vorlon
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Додано: Вів 13 бер, 2018 20:46
Банк Конкорд написав:
Бесплатное пополнение мобильного через icON25
Точки с запятой вернете в назначение платежа?
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sola
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Додано: Вів 13 бер, 2018 20:48
В чьих банкоматах можна изменить ПИН ?
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lubarec
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:37
Vorlon написав:
А что - много желающих платно пополнять?
На голде пополнение бесплатное, уже оттестированно.
Конкордушка лудший!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:53
wig
Которая за 150 гривен в год?
P.S. Луд
ший, лут
ший - вы что тут сегодня, прикалываетесь?
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 13 бер, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:54
Vorlon написав:wig
Которая за 150 гривен в год?
Ой, большое дело.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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