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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:54

Спасибо представителю банку за оперативное решение вопроса.Конкордушка лутший!
lubarec
 
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:55

  Козак-характерник написав:Ну й навіщо цей високоінтелектуальний пост? Від великого розуму? :P Зараз вражина сенс настучить. :mrgreen:
ты товагищ хуже бандеровца-провокатора.
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10606
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:59

  Кащей написав:Из Привата, надеюсь, тропинка останется без изменений.

Оттуда идет по номеру карты,или не так ???
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10606
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 628 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:33

  lubarec написав:Конкордушка лутший!

Что означает слово "лутший"?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:46

  Банк Конкорд написав:Бесплатное пополнение мобильного через icON25 :)

Точки с запятой вернете в назначение платежа?
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:48

В чьих банкоматах можна изменить ПИН ?
lubarec
 
Повідомлень: 179
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:37

Re: Конкорд

  Vorlon написав:А что - много желающих платно пополнять?

На голде пополнение бесплатное, уже оттестированно.
Конкордушка лудший!
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:53

wig
Которая за 150 гривен в год?

P.S. Лудший, лутший - вы что тут сегодня, прикалываетесь? :evil:
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 13 бер, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 5457
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 565 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:54

  Vorlon написав:wig
Которая за 150 гривен в год?

Ой, большое дело.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2596
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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  #<1 ... 194195196197
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