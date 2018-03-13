Не все изучали русский, а он сложнее мови.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 06:04
Не все изучали русский, а он сложнее мови.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:03
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:06
Все верно Главное что бы именно нашу тропинку использовать, а не Привата
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07
Мне пока не ответили в какой стадии решение вопроса, но помню
Concord bank: concord.ua
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