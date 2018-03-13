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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 06:04
Vorlon написав:wig
Которая за 150 гривен в год?
P.S. Луд
ший, лут
ший - вы что тут сегодня, прикалываетесь?
Не все изучали русский, а он сложнее мови.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:03
lubarec написав:
В чьих банкоматах можна изменить ПИН ?
Во всех можно
Процесс знаете?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:06
sens написав: Кащей написав:
Из Привата, надеюсь, тропинка останется без изменений.
Оттуда идет по номеру карты,или не так ???
Все верно
Главное что бы именно нашу тропинку использовать, а не Привата
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07
sola написав: Банк Конкорд написав:
Бесплатное пополнение мобильного через icON25
Точки с запятой вернете в назначение платежа?
Мне пока не ответили в какой стадии решение вопроса, но помню
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:42
Банк Конкорд, до якої години КоКо СЕПи відправляє?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:12
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, до якої години КоКо СЕПи відправляє?
До 18.00
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:41
Банк Конкорд написав: lubarec написав:
В чьих банкоматах можна изменить ПИН ?
Во всех можно
Процесс знаете?
Процесс знаком.Раньше был список банков.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:45
BBC написав: Vorlon написав:wig
Которая за 150 гривен в год?
P.S. Луд
ший, лут
ший - вы что тут сегодня, прикалываетесь?
Не все изучали русский, а он сложнее мови.
Пусть пишут на украинском, если они его изучали
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:46
lubarec написав: Банк Конкорд написав: lubarec написав:
В чьих банкоматах можна изменить ПИН ?
Во всех можно
Процесс знаете?
Процесс знаком.Раньше был список банков.
Раньше список был ограничен
а сейчас нет
и снятие везде без комиссии, но смена пина нет! Если сбрасывать через поддержку - 10 грн, в банкомате - 5
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:50
Банк Конкорд, обмеження по сумі СЕПів є?
На картку чи на імярека?
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