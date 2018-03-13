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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 06:04

  Vorlon написав:wig
Которая за 150 гривен в год?

P.S. Лудший, лутший - вы что тут сегодня, прикалываетесь? :evil:

Не все изучали русский, а он сложнее мови.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:03

  lubarec написав:В чьих банкоматах можна изменить ПИН ?


Во всех можно :) Процесс знаете?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:06

  sens написав:
  Кащей написав:Из Привата, надеюсь, тропинка останется без изменений.

Оттуда идет по номеру карты,или не так ???


Все верно :) Главное что бы именно нашу тропинку использовать, а не Привата
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:07

  sola написав:
  Банк Конкорд написав:Бесплатное пополнение мобильного через icON25 :)

Точки с запятой вернете в назначение платежа?


Мне пока не ответили в какой стадии решение вопроса, но помню
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:42

Банк Конкорд, до якої години КоКо СЕПи відправляє?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:12

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, до якої години КоКо СЕПи відправляє?


До 18.00
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:41

  Банк Конкорд написав:
  lubarec написав:В чьих банкоматах можна изменить ПИН ?


Во всех можно :) Процесс знаете?

Процесс знаком.Раньше был список банков.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:45

  BBC написав:
  Vorlon написав:wig
Которая за 150 гривен в год?

P.S. Лудший, лутший - вы что тут сегодня, прикалываетесь? :evil:

Не все изучали русский, а он сложнее мови.

Пусть пишут на украинском, если они его изучали :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:46

  lubarec написав:
  Банк Конкорд написав:
  lubarec написав:В чьих банкоматах можна изменить ПИН ?


Во всех можно :) Процесс знаете?

Процесс знаком.Раньше был список банков.


Раньше список был ограничен :) а сейчас нет :) и снятие везде без комиссии, но смена пина нет! Если сбрасывать через поддержку - 10 грн, в банкомате - 5
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:50

Банк Конкорд, обмеження по сумі СЕПів є?
На картку чи на імярека?
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