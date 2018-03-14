оттуда идет по шаблону. Ведь Конкорд лугшый!Оттуда идет по номеру карты,или не так ???
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:49
Re: Конкорд
оттуда идет по шаблону. Ведь Конкорд лугшый!
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:32
почти
никому не верю
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:02
Re: Конкорд
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