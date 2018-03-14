оттуда идет по шаблону. Ведь Конкорд лугшый!Оттуда идет по номеру карты,или не так ???
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:49
Re: Конкорд
оттуда идет по шаблону. Ведь Конкорд лугшый!
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:32
почти
никому не верю
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:02
Re: Конкорд
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:52
ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.
но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.
з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).
в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 14 бер, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:54
безнал на Голд без комиссии,не жадничаем
никому не верю
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:55
Надо брать, 150 или 450 на 3 валюты - это мелочь за возможность обслуживаться в лудшем банке.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:00
wig
ну значит открою и эту голду, а к гонодоходной сделаем шаровую допку Платину, если Аполлоныч не выгонит за оборот 10 к, которые дают право получить Платину нашару.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:02
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:05
Re: Конкорд
Так берите основной Пэйпас (35грн) или Голду (чип без паса 50 грн.) Пэйпас при наличии любого депо - бесплатно.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:06
Квесторе_поверніться
у меня щас нет ниодной Платины Мастер. Шоб було. Виза есть.
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