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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:49

Re: Конкорд

Оттуда идет по номеру карты,или не так ???
оттуда идет по шаблону. Ведь Конкорд лугшый!
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:32

  Кащей написав:
Оттуда идет по номеру карты,или не так ???
оттуда идет по шаблону. Ведь Конкорд лугшый!


почти
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:02

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:и снятие везде без комиссии,
Здравствуйте!1)Уточните пжл.снятие ВО ВСЕХ банкоматах без комис,или только в банках партнёрах? 2) Какой лимит на снятие в день/месяц НАЛИЧНЫМИ через кассу Вашего банка и банкоматы по карте доходная? Спасибо!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:52

ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.
но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.

з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).

в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 14 бер, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:54

  IMPRINTER написав:ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.
но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.
безнал на Голд без комиссии,не жадничаем
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:55

  IMPRINTER написав:но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.

Надо брать, 150 или 450 на 3 валюты - это мелочь за возможность обслуживаться в лудшем банке.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:00

wig

ну значит открою и эту голду, а к гонодоходной сделаем шаровую допку Платину, если Аполлоныч не выгонит за оборот 10 к, которые дают право получить Платину нашару.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:02

  IMPRINTER написав:wig

ну значит открою и эту голду, а к гонодоходной сделаем шаровую допку Платину, если Аполлоныч не выгонит за оборот 10 к, которые дают право получить Платину нашару.

Для чого та Платина?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:05

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются

Так берите основной Пэйпас (35грн) или Голду (чип без паса 50 грн.) Пэйпас при наличии любого депо - бесплатно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:06

Квесторе_поверніться

у меня щас нет ниодной Платины Мастер. Шоб було. Виза есть.
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IMPRINTER
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