Додано: Сер 14 бер, 2018 21:52

ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.

но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.



з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).



в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 14 бер, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.

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