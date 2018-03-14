Только для самоутверждения. Тариф такой же, как и на любую доходную. Жалкие 12%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:07
Re: Конкорд
Только для самоутверждения. Тариф такой же, как и на любую доходную. Жалкие 12%.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:09
Зачем ? Этот пластик разве что за пределами нашей страны имеет преимущества,не более
никому не верю
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15
sens
ну почему - перед покидаением нашей страны в нем тоже есть небольшое преимущество )
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