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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:07

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Для чого та Платина?

Только для самоутверждения. Тариф такой же, как и на любую доходную. Жалкие 12%.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:09

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

у меня щас нет ниодной Платины Мастер. Шоб було. Виза есть.

Зачем ? Этот пластик разве что за пределами нашей страны имеет преимущества,не более
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15

sens

ну почему - перед покидаением нашей страны в нем тоже есть небольшое преимущество )
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IMPRINTER
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  #<1 ... 197198199200
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