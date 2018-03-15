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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:07

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Для чого та Платина?

Только для самоутверждения. Тариф такой же, как и на любую доходную. Жалкие 12%.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:09

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

у меня щас нет ниодной Платины Мастер. Шоб було. Виза есть.

Зачем ? Этот пластик разве что за пределами нашей страны имеет преимущества,не более
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15

sens

ну почему - перед покидаением нашей страны в нем тоже есть небольшое преимущество )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48

Подскажите пожалуйста кто в курсе - что по деньгам стоит перевод с приват 24 на карту "Доходная" Конкорда ? И второй вопрос - есть ли валютная карта типа "Доходной",но только валютная, с % на остаток и если ДА,то какой % ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:52

Re: Конкорд

  Ruslan2453 написав:И второй вопрос - есть ли валютная карта типа "Доходной",но только валютная, с % на остаток и если ДА,то какой % ?

Мастеркард Голд Вип. 3% на остаток, 150 грн в год обслуживание. Но, снятие с этих карт платно - 0,5% минимум.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:31

Re: Конкорд

Добрый день. Читаю тарифы по карте Доходная от 03.03.18 пополнение счета пункт 7.3 вижу 1% мин 5 грн. Где на сайте банка увидеть информацию что пополняя карту Доходную через терминалы IBOX, ФК-системы,и Привата, а так же и Приват24 - банк Конкорд не берет комиссию?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:26

Re: Конкорд

Мастеркард Голд Вип. 3% на остаток, 150 грн в год обслуживание
Не могу найти ее на сайте банка https://concord.ua/ru/card. Где можно с тарифами ознакомиться?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:30

  Кащей написав:
Мастеркард Голд Вип. 3% на остаток, 150 грн в год обслуживание
Не могу найти ее на сайте банка https://concord.ua/ru/card. Где можно с тарифами ознакомиться?
премиальный банкинг
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:32

Re: Конкорд

И какой порог входа в премиальные клиенты?
Кащей
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