Только для самоутверждения. Тариф такой же, как и на любую доходную. Жалкие 12%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:07
Re: Конкорд
Только для самоутверждения. Тариф такой же, как и на любую доходную. Жалкие 12%.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:09
Зачем ? Этот пластик разве что за пределами нашей страны имеет преимущества,не более
никому не верю
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15
sens
ну почему - перед покидаением нашей страны в нем тоже есть небольшое преимущество )
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48
Подскажите пожалуйста кто в курсе - что по деньгам стоит перевод с приват 24 на карту "Доходная" Конкорда ? И второй вопрос - есть ли валютная карта типа "Доходной",но только валютная, с % на остаток и если ДА,то какой % ?
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:52
Re: Конкорд
Мастеркард Голд Вип. 3% на остаток, 150 грн в год обслуживание. Но, снятие с этих карт платно - 0,5% минимум.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:31
Re: Конкорд
Добрый день. Читаю тарифы по карте Доходная от 03.03.18 пополнение счета пункт 7.3 вижу 1% мин 5 грн. Где на сайте банка увидеть информацию что пополняя карту Доходную через терминалы IBOX, ФК-системы,и Привата, а так же и Приват24 - банк Конкорд не берет комиссию?
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:26
Re: Конкорд
Не могу найти ее на сайте банка
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:30
премиальный банкинг
никому не верю
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:32
Re: Конкорд
И какой порог входа в премиальные клиенты?
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