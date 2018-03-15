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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:47
Re: Конкорд
спасибо, но все же неясно, почему этого предложения нет на сайте банка.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:49
да все есть
скролите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59
Довбаний вебдваноль.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:16
Re: Конкорд
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